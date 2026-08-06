İZMİT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, dosyaya yeni görüntülerin eklendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında incelenen görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içerisinde para bırakıldığı öne sürülüyor.

Soruşturma makamları, görüntülerin çekildiği yer ve tarih ile zarfın içindeki paranın miktarı, kim tarafından hangi amaçla verildiği ve sonrasında kime ulaştırıldığına ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KONUŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, parayı bıraktığı iddia edilen kişi ile Figan Çetin arasında geçtiği belirtilen konuşmalar da yer aldı.

Görüntülerde Çetin'in, "Şuraya koy. Ben oradan alırım. Şöyle koy da oradan görünmesin." ifadelerini kullandığı, karşı taraftaki kişinin ise "Zarfın içinde. Şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım müdürüm." dediği iddia edildi.

Ayrıca kayıtlarda, belediyeye yönelik olası bir operasyon ihtimalinin de konuşulduğu öne sürüldü. Görüntülerde Çetin'e atfedilen, "Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada." ve "Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu." ifadeleri de soruşturma dosyasında yer aldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Savcılık, görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve iddia edilen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Dosyaya giren görüntülerin, soruşturmadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilerek kapsamlı şekilde incelendiği öğrenildi.

OLAYIN HUKUKİ SÜRECİ

Soruşturma halen devam ediyor. Dosyada yer alan görüntüler ve iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilecek bulgular doğrultusunda adli sürecin ilerleyişi netlik kazanacak.