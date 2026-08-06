6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Philip Morris grubu tütün ürünlerinin perakende satış fiyatlarında artışa gidildi. İleri Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, tekel bayileri ve zincir marketlerde uygulanmaya başlanan yeni tarifeyle grubun en düşük fiyatlı sigarası 120 TL'ye yükseldi.

Lark, Chesterfield ve L&M gibi markaların paket satış fiyatı grubun taban fiyatı olan 120 TL olarak güncellendi. Düzenleme kapsamında Philip Morris grubunun en yüksek fiyatlı sigarası 140 TL ile Parliament Midnight olarak belirlendi. Sarmalık kıyılmış tütün kategorisindeki Marlboro Roll 50 ise 150 TL'den raflardaki yerini aldı.

YENİ FİYAT LİSTESİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Güncellenen listeyle popüler markaların fiyatları yeniden belirlendi. Parliament grubundaki Night Blue Pack, Long, Aqua Blue Slims, Night Blue, Aqua Blue ve Reserve çeşitleri 130 TL'den satılmaya başlandı. Marlboro markasının Red Long, Red, Touch, Touch Blue, Gray ve White çeşitlerinin paket fiyatı ise 125 TL'ye çıktı.

Marlboro Edge Slims ve Edge Blue için belirlenen yeni fiyat 120 TL oldu. Listede yer alan diğer ürünlerden Parliament Midnight Blue ise 125 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

SİGARA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN TEMEL NEDENİ NE?

Tütün ürünlerindeki perakende satış fiyatı güncellemeleri, genellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki dönemsel ayarlamalar ve artan maliyetler doğrultusunda şekilleniyor. Fiyat farklılıklarına karşı tüketicilerin, alışveriş esnasında satış noktalarındaki güncel resmi fiyat listelerini kontrol etmeleri önem taşıyor.