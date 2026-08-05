Küresel teknoloji şirketlerinin yapay zeka yarışında startını verdiği devasa veri merkezi yatırımları, elektrik ve inşaat sektörlerinde adeta deprem etkisi yarattı. ABD'de başlayan işçi göçü ve rekor maaş teklifleri, inşaat ile turizm yatırımlarının belkemiği olan Alanya’da da sektör temsilcileri tarafından endişeyle ve yakından izleniyor. Yüksek teknoloji uğruna kilitlenen iş gücü piyasası, günlük hayatı etkileyecek altyapı krizlerinin habercisi konumunda.

TARİHİ YATIRIM VE DEV MESAİ

New York Times'ın eyalet verilerine dayandırdığı raporuna göre, OpenAI firmasının Michigan'daki Saline Township bölgesinde başlattığı dev tesis, eyalet tarihinin en büyük tekil yatırımı olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında yüzlerce kalifiye elektrikçinin haftanın 7 günü, günde 10 saatlik yoğun vardiyalarla çalışması gerekiyor. Nitelikli iş gücünün bu dev projelere kayması, şehir merkezlerindeki temel altyapı ve bakım hizmetlerinde ciddi personel açıklarına yol açtı. Benzer bir usta ve teknik eleman darboğazının, hız kesmeyen inşaat faaliyetleriyle öne çıkan Alanya yerel piyasasını da dolaylı yoldan etkileme riski bulunuyor.

MİLYON DOLARLIK ŞOK EĞİTİM HAMLESİ

Gözlerini karartan teknoloji devleri, şantiyelerin durmaması için devasa eğitim bütçelerini sahaya sürmeye başladı. Google, uluslararası Elektrik İşçileri Kardeşliği (IBEW) ve müteahhit ortaklığıyla 270 eğitim merkezini kapsayan tam 50 milyon dolarlık bir programı devreye soktu. Hedef, önümüzdeki üç yıl içinde 19 bin 500 olan yıllık çırak sayısını 30 bine fırlatmak. Rakipten geri kalmayan Meta ise, sadece ilk yıl için inşaat işçilerinin eğitimine 115 milyon dolar ayırdığını duyurdu. Hızlandırılmış dört haftalık temel eğitimin ardından binlerce kişinin doğrudan Meta şantiyelerinde istihdam edilmesi planlanıyor.

YÜZDE 42 MAAŞ FARKI SEKTÖRÜ KARIŞTIRDI

İş arama platformu Indeed'in güncel verileri, krizin ekonomik boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Veri merkezlerindeki saatlik bakım ve kurulum ücretleri, diğer inşaat işlerine kıyasla yüzde 42 daha fazla kazanç sağlıyor. Dallas ve Kuzey Virginia gibi yatırımın zirve yaptığı bölgelerde, yüklenici firmalar ellerindeki işçileri kaptırmamak için akılalmaz prim ve harcırah savaşlarına girmiş durumda. Uzmanlar, bu devasa kaymanın, tıpkı Alanya'daki konut projelerinde yaşanabilecek olası bir kriz gibi, küresel ölçekte ofis ve konut inşaatlarını durma noktasına getirebileceği konusunda uyarıyor.

SENDİKALARDAN HIZLI EĞİTİME SERT TEPKİ

Sektördeki bu baş döndürücü hız, işçi temsilcilerini isyan ettirdi. Kuzey Amerika Yapı İşçileri Sendikaları (NABTU) yetkilileri, teknoloji şirketlerinin birkaç haftalık kurslarla sahaya sürdüğü işçilerin, dört yıllık köklü ve kapsamlı çıraklık eğitiminin yerini asla tutamayacağını savunarak duruma tepki gösterdi. Sendikalar, şirketlerin günü kurtarmak yerine uzun vadeli ve sendikal güvencesi olan istihdam taahhütlerinde bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

İNŞAAT BİTİNCE NE OLACAK KORKUSU

Tüm bu telaşın gölgesinde büyüyen asıl tehlike ise projelerin bitiş tarihi. Sektör uzmanları, devasa veri merkezlerinin inşası tamamlandığında tesislerin işletme aşaması için çok az sayıda personele ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. Yüksek maaşlarla sahaya çekilen ve sadece bu operasyonlara özel eğitim alan binlerce işçinin, gelecekte konut veya sanayi sektörlerine nasıl entegre olacağı büyük bir belirsizlik ve endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.