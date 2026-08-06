Meteoroloji tahminlerine göre, 7 Ağustos Cuma günü Antalya ve Alanya genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam edecek. Kent merkezinde hava parçalı bulutlu seyrederken, gün içinde en yüksek sıcaklığın 33, gece ise en düşük sıcaklığın 26 derece olması öngörülüyor. Nemin de etkisiyle kıyı şeridinde bunaltıcı bir hava hakim olacak.

Alanya, Gazipaşa ve Serik ilçelerinde gün boyu parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Kemer'de az bulutlu havayla birlikte termometreler 34 dereceyi gösterecek. Bölgenin batı sahilinde yer alan Demre'de sıcaklığın 38, Kaş'ta ise 37 dereceye kadar ulaşacağı bildirildi.

YÜKSEK KESİMLERE SAĞANAK UYARISI

Sahil bandındaki kavurucu sıcağın aksine, Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yağışlı bir sistem etkili olacak. Akseki'de sıcaklıkların 20 ile 34 derece arasında değişmesi ve yer yer sağanak görülmesi bekleniyor. Ayrıca Elmalı, Gündoğmuş, İbradı ve Korkuteli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri yaşanacağı aktarıldı.

SICAK HAVADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, kıyı kesimlerinde artan nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda uzun süre kalınmaması tavsiye ediliyor. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bol sıvı tüketerek olası sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.