2016 yılında beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği açıklanan Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen tartışmalar, yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun'un yaptığı suç duyurusunun ardından yeniden yargı gündemine taşındı. Şikâyette, ölümün ardından hazırlanan otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığı ve olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiği savunuluyor.

OTOPSİ HEYETİYLE İLGİLİ İDDİA

Nedim Şener'in aktardığı bilgilere göre, otopsi heyetinde görev alan uzman doktorlardan Yusuf İslam Duman'ın, daha sonraki süreçte FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı ve hakkında adli işlem yürütüldüğü öne sürüldü. Yazıda, bu durumun otopsi raporuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi.

KURİŞ İLE FETÖ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Şener'in yazısında ve soruşturma dosyasına yansıyan iddialarda, Denizolgun'un ölümünün ardından cemaat yönetiminin Alihan Kuriş'e geçiş süreci de sorgulanıyor. Yazıda bazı kişi ve gruplar arasında bağlantılar bulunduğu yönünde çeşitli iddialara yer verilse de, bu iddialar hakkında verilmiş kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Denizolgun'un ölümünde sahte otopsi raporu düzenlendiği iddiasına ilişkin dosya ilgili savcılık tarafından inceleniyor. Sürecin sonucuna ilişkin henüz resmi bir açıklama veya mahkeme kararı bulunmuyor.

Kaynaklar: Hürriyet (Nedim Şener), Habertürk'ten aktarılan soruşturma bilgileri, Aydınlık.