Alanya Belediyesi, 30 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Letonya'nın Talsi kentinde organize edilen Talsi Şehir Festivali'ne katılım sağladı. Heyet, uluslararası düzeydeki bu etkinlikte Alanya'nın tarihi, turistik ve yerel üretim değerlerini Kuzey Avrupa kamuoyuna detaylı şekilde aktardı.

Aktarılan bilgilere göre, festival alanında özel bir Alanya tanıtım standı oluşturuldu. Ziyaretçilere bölgenin coğrafi işaretli ürünleri, geleneksel ipek dokumaları ve muz lifinden elde edilen sürdürülebilir tasarım eşyaları sunuldu. Yöresel el sanatlarının ve üretim kültürünün sergilendiği bu alan, festival katılımcıları tarafından yakından incelendi.

YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Festival programı dahilinde kapsamlı bir sunum gerçekleştiren belediye yetkilileri, ilçenin tarımsal üretim kapasitesini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu anlattı. İkili görüşmelerde eğitim, el sanatları, turizm ve gençlik projeleri ekseninde iki şehir arasında hayata geçirilebilecek yeni ortak çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca heyet, uluslararası katılımcılarla birlikte geleneksel kortej yürüyüşünde yer alarak Letonya halkıyla doğrudan kültürel temas kurdu.

ALANYA VE TALSI KARDEŞLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Baltık ülkeleri, Alanya'nın turizm pazarı açısından uzun yıllardır stratejik bir konuma sahip bulunuyor. Talsi ile yürütülen kardeş şehir ilişkileri, sadece kültürel bir bağ kurmakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Avrupa'dan ilçeye yönelik turizm hareketliliğini destekleyen önemli bir yerel diplomasi aracı olarak öne çıkıyor. Bu tür uluslararası festivallere sağlanan katılım, bölgenin pazar çeşitliliğini artırma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor.

Etkinliklerin son bölümünde Alanya heyeti, Letonya'nın önemli bölgesel yayın organlarından Kurzeme Radyo'da canlı yayına konuk oldu. Programda ilçenin turizm potansiyeli ve kültürel zenginlikleri anlatılırken, kardeş şehir ilişkilerinin gelecekteki yol haritası hakkında karşılıklı iyi niyet mesajları yinelendi.