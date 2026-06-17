Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, terör örgütü IŞİD'in medya sorumlusu olduğu belirlenen Ahmet Kazancı gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Kazancı'nın yasal süreç kapsamındaki sorgusunda suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Yakalanan şüphelinin, örgütün önceki Türkiye medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un yerine faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Kazancı'nın verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türkiye üzerinden ilgili bölgelere sağladığı militan aktarım trafiğini nasıl sevk ve idare ettiği gün yüzüne çıktı.

ÖRGÜTÜN DİJİTAL PROPAGANDA AĞI ÇÖKERTİLİYOR

Terör örgütlerinin eleman temininde ve radikalleşme süreçlerinde en çok kullandığı yöntemlerden biri olan dijital algı yönetimi, bu operasyonla deşifre edildi. Kazancı'nın itirafları, IŞİD'in hiyerarşik yapılanması ile silahlı ve dini eğitim kamplarındaki işleyişine dair karanlık noktaları aydınlattı.

Şüpheli, örgütün medya birimindeki görevleri kapsamında yürüttüğü propaganda faaliyetlerini ve dijital alandaki operasyonlarını yetkililerle tek tek paylaştı. Elde edilen bu kritik istihbari bilgilerin, IŞİD'in dijital varlığına ve henüz deşifre edilmemiş diğer hücrelerine yönelik yeni operasyonlara zemin hazırlaması bekleniyor.