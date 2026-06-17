Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tarım arazileri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte el dokuması halıların serildiği renkli alanlara dönüşmeye hazırlanıyor. Kışın buğday ekili olan tarlalar, hasat sonrası özel işlemlerden geçirilen asırlık halılara ev sahipliği yapıyor. Yurt içinden ve dışından getirilen tarihi halılar, güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renk tonlarına ulaşıyor.

İşlemlerin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına ihraç edilen halılar, koleksiyonerlerden büyük ilgi görüyor. Aralarında 100 yıl önce dokunmuş antika eserlerin de bulunduğu halılar, uluslararası pazarda binlerce dolara alıcı buluyor. Sadece kök boyayla üretilen el dokuması halıların kabul edildiği bu süreçte, sentetik makine halılarına kesinlikle yer verilmiyor.

GÜNEŞLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Yıllardır bölgede bu mesleği sürdüren Deniz Ali Topkara'nın aktardığına göre, kış mevsiminde 100 dönümlük arazide buğday yetiştiriliyor. Yaz aylarına doğru buğdayın kaldırılmasıyla birlikte arazi çapalama ve sürme işlemleriyle halılar için uygun zemin haline getiriliyor. İstanbul ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen halılar, detaylı yıkama aşamasının ardından tarlalara seriliyor. Bu geleneksel uygulama sayesinde halıların pastelleşmesi, renklerinin oturması ve olası güve problemlerinin tamamen ortadan kaldırılması sağlanıyor.

ANTALYA İKLİMİ HALILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Kök boya ile dokunmuş tarihi halıların renklerini geri kazanmasında ultraviyole ışınları ve nem dengesi kritik bir rol oynuyor. Antalya bölgesinin yüksek nem oranı, gece oluşan çiğ ile sabah yoğun güneşinin birleşmesini sağlayarak iplikler üzerinde doğal bir renk sabitleme etkisi yaratıyor. Topkara da bu coğrafi avantaja dikkat çekerek, Hereke ve İran halıları dahil olmak üzere pek çok değerli dokumanın sadece bu özel iklim şartlarında hedeflenen antika görünümüne ve kalitesine ulaştığını belirtiyor.