Türkiye genelinde uygulanan sıkı para politikası adımları, bankacılık sektöründeki faiz oranlarını yukarı taşımayı sürdürüyor. Ekonomim'in aktardığı güncel Merkez Bankası verilerine göre, Türk Lirası varlıklara yönelik getiri oranları son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Özellikle birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi ortalama %40,6 seviyesine çıkarak son yedi ayın zirvesini gördü. Bu durum, tasarruf sahiplerinin yerel para birimine yönelimini destekliyor.

KREDİ MALİYETLERİNDE SON DURUM NE?

Mevduat getirilerindeki yükselişin yanı sıra borçlanma maliyetlerinde de belirgin bir artış yaşanıyor. 10 Nisan 2026 haftası itibarıyla bireysel tüketicilerin sıklıkla başvurduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları %50,1 seviyesine ulaşarak yeni bir eşiği aştı.

Reel sektörün finansman ihtiyacını karşılayan ticari kredi faizleri ise aynı dönemde %40,9 olarak kayıtlara geçti. Ekonomi kurmayları, kredi maliyetlerindeki bu artışın iç talebi dengeleme ve enflasyonla mücadele stratejisinin beklenen bir sonucu olduğunu belirtiyor.

ALANYA PİYASALARINA OLASI YANSIMALARI NELER?

Ulusal çapta yaşanan bu finansal gelişmeler, Alanya gibi turizm ve gayrimenkul odaklı yerel ekonomilerde de yakından takip ediliyor. Yüksek seyreden ticari kredi faizlerinin, sezona hazırlanan turizm işletmelerinin finansmana erişim maliyetlerini artırması muhtemel bir etki olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan, %40,6'ya ulaşan risksiz mevduat getirilerinin, Alanya'daki bireysel yatırımcıların gayrimenkul veya döviz yerine TL mevduat hesaplarına yönelmesinde belirleyici bir faktör olabileceği değerlendiriliyor.