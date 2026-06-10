Alanya'da uzun yıllar sağlık alanındaki çalışmaları ve yardımsever kimliğiyle tanınan emekli başhemşire Gül Badem, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Vefat haberi ilçede üzüntüyle karşılanırken, Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum da Gül Badem'e ilişkin hatıralarını paylaştı.

Gül Badem'in vefatı, yıllar boyunca sağlık hizmeti verdiği ve yardım eli uzattığı çok sayıda Alanyalı tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Oğuz Korum, yazısında şunları söyledi:

"Alanyadan.. 10 ocak 2026..merhume Gül Badem ismini yetmişli yıllarda çok duyardık..Şöyleki o dönemlerde ANTALYA SOSYAL SİGÖRTALAR HASTAHANESİ sağlık alanında bölgenin en önemli Hastahanesiydi.. Alanyadan da hastahanenin Hastası hiç eksik olmuyordu..işte bu süreçlerde Hastahanenin baş hemşiresi GülBadem hanım Alanyalıların bu hastahanede ki yardım meleğiydi.. ismi bir efsane gibi zikredilirdi..Hatta Antalya Bürokrasisinde sözünün geçtiği anlatılırdı.. Yardımseverliğinden Hayırseverliğinden söz edilirdi..KOYÜMÜN KURUCUSU SEYYİDİ MAHMUTUN TÜRBESİNİN BULUNDUĞU ALANIN DÜZENLENMESİ Nİ BURAYA SU GETİRİLİP TUVALETLER YAPTIRILMASI KONUSUNDA KENDİ EMEKLİ MAAŞLARINI BURALARDA HARCAMASI HEP HATIRLANACAKTIR.. Bu Gün Belediye anon şunda duydumki vefat emiş..yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Alanyada iz bırakmış Gülbadem hemşirenin cennet mekanı olsun.. sugözü pürenlik mezarlığında Ruhu şad olsun.."