Alanya’da kaydedilen görüntüler, sokak hayvanları üzerinden yürütülen uygulamalara ilişkin yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İlçedeki bazı işletmelerin önünde bulunan anne kedi ve yavruları için hazırlanan alanlara, üzerinde “HELP” yazan kutular bırakıldığı görüldü. Kutuların içinde para bulunması ise farklı yorumları beraberinde getirdi.

Bazı vatandaşlar, sokak hayvanlarının para toplamak amacıyla kullanıldığını öne sürerken, bazıları ise uygulamanın tamamen müşteriyle iletişim kurmak ve dikkat çekmek amacı taşıdığını savundu.

“KEDİLER ÜZERİNDEN PARA TOPLANIYOR” İDDİASI

Görüntüleri kaydeden vatandaşlar, anne kedi ve yavrularının işletme önlerinde tutulmasının duygusal hassasiyetleri harekete geçirdiğini belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, kutularda para bulunmasının hayvanların dolaylı şekilde para toplama aracı haline getirildiği izlenimi oluşturduğunu ifade etti.

Tepki gösterenler, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın ticari amaçlarla kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

ESNAF SAVUNMASI: AMAÇ DİKKAT ÇEKMEK

Öte yandan bazı vatandaşlar ve işletme çevreleri ise olayın farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Alanya'da özellikle turistik bölgelerde yüksek sesle müşteri çağırmanın ve çığırtkanlığın çeşitli kurallara tabi olduğunu hatırlatan vatandaşlar, kedilerin işletme önünde bulunmasının para toplama amacı taşımadığını öne sürüyor.

Bu görüşü savunanlara göre müşteriler kedileri severken esnafla sohbet etme imkanı buluyor ve bu durum doğal bir iletişim ortamı oluşturuyor. Bazı işletmelerin de bu ilgiyi esprili bir yöntem olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

VATANDAŞLAR DENETİM İSTİYOR

Yaşanan tartışmanın ardından birçok vatandaş, benzer uygulamaların amacının net şekilde ortaya konulması için denetim yapılması gerektiğini dile getirdi. Sokak hayvanlarının korunması kadar, onların herhangi bir ticari faaliyetin parçası haline getirilmemesinin de önemli olduğu vurgulandı.

Görüntüler sosyal medyada ve yerel çevrelerde “müşteri çekmek mi, hayvan istismarı mı?” sorusunu gündeme taşırken, konuya ilişkin farklı görüşler tartışılmaya devam ediyor.