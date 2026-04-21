Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku'nun kaybolması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerinin şüpheli Zaynal Abrakov'un ailesine imtiyaz sağladığı iddia edildi. Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığı savcılık ifadelerine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan emekli polis Engin Yücer, devlet hiyerarşisi içindeki bazı isimlerin sürece müdahil olduğunu öne sürdü.

Zaynal Abrakov'un üvey babası olan Engin Yücer'in ifadesinde, Doku'nun kaybolmasının ardından Rusya'ya giden şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in devreye girdiği belirtildi. Yücer, Birinci Derece Emniyet Müdürü Ertuğrul Aslan ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in kendisiyle görüşerek valinin selamını ilettiğini bildirdi.

BELEK'TE 3 AY KONAKLAMA İDDİASI

İfadelerde yer alan bilgilere göre, şüpheli aileye Antalya'nın turizm merkezi Belek'te gizli bir konaklama ayarlandı. Yücer, kendisine "Zaynal'ı getir hiçbir şey olmayacak. Sizi Antalya Belek'te bir otele yerleştireceğiz, kimsenin haberi olmayacak" denildiğini aktardı. Ayrıca uçak bileti ve diğer masraflar için asayiş biriminden bir memur aracılığıyla aileye zarf içinde nakit para gönderildiği iddia edildi. Ailenin bu görüşmelerin ardından Belek'te 5 yıldızlı bir otelde 3 ay boyunca kaldığı ifade tutanaklarına yansıdı.

ANTALYA EMNİYETİ'NDEKİ KAYIP TELEFON

Soruşturmanın Antalya ve Alanya kamuoyunun da dikkatini çeken boyutu, sadece Belek'teki otel konaklamasıyla sınırlı kalmadı. Yücer'in iddiasına göre, Zaynal Abrakov ile Gülistan Doku'nun ortak Google hesabından yapılan bir arama sonrası "Gülistan yaşıyor" denilerek sevince neden olan verilerin bulunduğu telefon Antalya Emniyeti'ne teslim edildi. Ancak yıllardır bu cihazdan ve inceleme sonuçlarından hiçbir haber alınamaması, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Savcılık sorgusunda ayrıca, Abrakov'un Doku'ya Instagram üzerinden gönderdiği "Seni zorla tutuyorlar diye korkuyorum" şeklindeki mesajlar da soruldu. Üvey baba Yücer, bu yazışmalardan haberi olmadığını savunarak, şüphelinin bazı gerçekleri saklıyor olabileceğine dair ifadeler kullandı.