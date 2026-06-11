Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve iş insanı Erden Timur, yaklaşık altı aydır devam eden tutukluluğun ardından tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Timur hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi.

Erden Timur, Aralık 2025'te futbolda yasa dışı bahis ve bağlantılı mali suç iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sırasında gözaltına alınmış, daha sonra dosyasının ayrılmasıyla "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması kapsamında tutuklanmıştı.

Gazeteci Yakup Çınar'ın duyurduğu gelişmeye göre, mahkeme Erden Timur'un tahliyesine karar verdi. Böylece Timur'un yaklaşık altı aydır süren cezaevi süreci sona ermiş oldu.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Erden Timur'un dosyası, spor suçları soruşturmasından ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'na devredilmişti. Timur, 29 Aralık 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Timur'un ortaklığı bulunan bazı şirketlere de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanması kararı alınmıştı.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDECEK

Tahliye kararı, Erden Timur hakkındaki soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Hukuki sürecin ve dosyaya ilişkin incelemelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Mahkemenin tahliye gerekçesine ilişkin detayların ise ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.