Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışlarında Rusya Federasyonu vatandaşları, son 4 yıldır zirvedeki yerini kimseye bırakmadı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde ev sahibi olan Rusların en çok tercih ettiği ilçe ise açık ara farkla Alanya olarak kaydedildi.

Yabancılara yönelik konut satış rakamları incelendiğinde, 2022 ile 2025 yılları arasında düzenli bir gerileme yaşandığı görülüyor. 2022'de yabancılara toplam 67 bin 490 konut satılırken, bunun 16 bin 312'sini Ruslar aldı. 2023 yılında toplam satış 35 bin 5'e, Rusların aldığı konut sayısı 10 bin 540'a düştü. 2024'te yabancılara 23 bin 781, Ruslara 4 bin 867 satış yapılırken; 2025 yılında bu rakamlar sırasıyla 21 bin 534 ve 3 bin 649 olarak gerçekleşti.

İçinde bulunduğumuz yılın ocak-nisan döneminde yabancılara toplam konut satışı 5 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Rus vatandaşları bu yıl ocakta 219, şubatta 191, martta 229 ve nisanda 263 olmak üzere toplam 902 konut alımı yaptı.

RUSLARIN ALANYA İLGİSİ NASIL DEĞİŞTİ?

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen Rusların bir numaralı adresi olan Alanya, satış rakamlarındaki genel düşüşten etkilense de ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Rusya vatandaşları Alanya'da 2022'de 6 bin 640, 2023'te 4 bin 203, 2024'te 2 bin 352 ve 2025'te 1662 konut satın aldı. Bu yılın ilk dört ayında ise ocakta 89, şubatta 70, martta 102 ve nisanda 107 olmak üzere Alanya'dan toplam 368 konut edindiler.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞÜN BÖLGESEL YANSIMASI NEDİR?

Yabancıya konut satışında 2022'den bu yana gözlemlenen azalma eğilimi, bölgedeki gayrimenkul piyasasının dinamiklerine istatistiksel bir perspektif sunuyor. Satış hacmindeki daralmaya rağmen Rusların Alanya'dan sonraki en popüler rotası Mersin Erdemli olmaya devam ediyor. Yılın ocak-nisan döneminde Rusya vatandaşları Erdemli'den 87 konut satın alarak, yerel piyasadaki yabancı talebinin belirli sahil ilçelerinde yoğunlaşmayı sürdürdüğünü gösterdi.