Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulan yeni kamu alacakları tebliğ taslağıyla, vergi borcu bulunan mükelleflere 72 aya varan taksitlendirme imkanı getiriliyor. Ekonomim platformunun aktardığına göre, düzenleme kapsamında 5 Haziran 2026 ve öncesine ait borçlar yeniden yapılandırılabilecek.

Yeni düzenleme, mükelleflerin mali durumlarına göre 36, 48 ve 72 aylık ödeme planları sunuyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçları için üst sınır azami 12 ay olarak belirlendi. İl özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile bağlı kuruluşlar ise borçlarını 70 taksite kadar yayılabilecek.

TEMİNAT LİMİTİ VE FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

Mevcut uygulamada 1 milyon TL olan teminatsız tecil tutarı, yeni hazırlanan karar taslağı ile 10 milyon TL seviyesine yükseltiliyor. Borç miktarının 10 milyon TL'yi geçmesi durumunda, sadece aşan tutarın yarısı kadar teminat talep edilecek. Ayrıca, halihazırda yüzde 39 olan yıllık tecil faiz oranı, yüzde 32 bandındaki enflasyon beklentisinin altına çekilerek yüzde 29 olarak uygulanacak.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRİYOR VE KİMLER YARARLANABİLECEK?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, harçlar, trafik cezaları, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi gibi birçok kalem yapılandırma kapsamına alınırken; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve geçici vergi ile bunlara bağlı alacaklar dışarıda bırakıldı. Teminatsız taksit limitinin 10 kat artırılması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin banka teminat mektubu bulma veya mal varlığı ipoteği verme zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu sayede vergi dairesine borcu olan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99'unun ek bir maliyet veya prosedürle karşılaşmadan doğrudan yapılandırmadan faydalanması öngörülüyor.

BAŞVURU VE ÖDEME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vergi dairelerine şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda başvuru yapması gerekiyor. Onaylanan yapılandırmaların ilk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlayacak ve tahsilatlar aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek. Ödemesi devam eden veya halihazırda inceleme aşamasında olan mevcut taksitlendirme dosyalarının da yeni koşullara entegre edilmesine olanak tanınacak.