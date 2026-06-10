ALANYA'DA yaklaşık 3 yıldır inşaat ve emlak sektörünü yakından etkileyen ikamet kısıtlamasının kaldırıldığı geçtiğimiz hafta açıklandı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Mahmutlar, Kestel, Avsallar ve Kargıcak başta olmak üzere ikamete kapalı mahallelerde yabancıların ikamet izni başvurularının yeniden açıldığını duyurdu. Kararın duyurusu 4 Haziran Perşembe günü yapılırken, kararın ilgili kurumlara ise aslında 2 Haziran Salı günü dağıtım için tebliğ edildiği öğrenildi. Bu gelişme, kararın dağıtım sürecinde Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan ve ikamet kısıtlamasının kaldırıldığının duyurulmasının ardından Başkan Erdem’in kararı kendi başarısı olarak lanse etmesi tepki topladı. ALTSO Başkanı Eray Erdem'in süreci yaklaşan oda seçimleri öncesinde kendi girişimiyle gerçekleşmiş gibi kamuoyuna sunduğu yönündeki iddialar Alanya gündeminde tartışma yarattı. İkamet izni ve ikamet izni yerine geçen izinlere sahip yabancıların kapalı mahallelerde yeniden ikamet edebilmesine yönelik düzenlemenin, 2 Haziran 2026 tarihinde ilgili kurumlara resmi olarak dağıtıma çıkarıldığı öğrenildi.

Alanya'da özellikle emlak, inşaat ve turizm sektörlerini yakından ilgilendiren kararın, ilgili kurumlar tarafından onaylanmasının ardından uygulama sürecine geçtiği belirtildi.

ANKARA ZİYARETİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kararın dağıtıma çıkmasının ardından ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduğu dosyada, ikamet kısıtlamalarının başta emlak ve inşaat sektörü olmak üzere Alanya ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek çözüm taleplerini iletti.

KARAR ALTSO’NUN GİRİŞİMLERİ İLE ALNDI ALGISI

Kamuoyunda dile getirilen iddialara göre, Ankara ziyaretinin gerçekleştirildiği dönemde söz konusu düzenleme zaten ilgili kurumlar tarafından onaylanmış ve dağıtıma çıkarılmıştı. Bu nedenle bazı çevreler, ziyaret sonrasında yapılan açıklamalarda kararın ALTSO yönetiminin girişimleri sonucunda alınmış izlenimi oluşturulduğunu öne sürdü.

‘SEÇİM MALZEMESİ YAPTI’ İDDİASI

Bu yıl yapılması beklenen ALTSO seçimleri öncesinde yaşanan gelişmeler, çeşitli kesimler tarafından seçim süreciyle ilişkilendirildi.

Eleştirilerde, Eray Erdem'in yeniden adaylık sürecinde ikamet izni düzenlemesini bir başarı hikâyesi olarak kamuoyuna sunduğu ve söz konusu gelişmeyi seçim çalışmaları kapsamında değerlendirdiği iddia edildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi