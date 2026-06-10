Son dakika! Bir Parti'ye daha Mutlak Butlan kararı​Siyaset dünyası, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" tartışmalarıyla çalkalanırken bir şok haber de Anavatan Partisi'nden geldi. Partinin 2023 yılının sonunda gerçekleştirdiği büyük kongre, usulsüzlük tespitleri nedeniyle yargı tarafından tamamen iptal edildi.

​​Açılan dava kapsamında mahkemenin talebiyle yapılan adli tıp ve bilirkişi incelemelerinde, kongreye ait katılım listelerindeki bazı delege imzalarının sahte olduğu yasal olarak belirlendi.

​MAHKEME: SAHTE İMZALAR GENEL BAŞKANLIK SONUCUNU ETKİLEDİ

​Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, sahte imzalarla kullanılan oyların geçersiz olduğuna hükmetti. Gerekçeli kararda, bu usulsüz oyların İbrahim Çelebi’nin genel başkan seçildiği kongre sonuçlarını doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu vurgulanarak kongrenin "mutlak butlan" gerekçesiyle iptaline karar verildi.

​45 GÜN İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK

​Kararın resmi tebliğinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapılacak. Mevcut yönetimin yerine partiyi seçime götürecek bağımsız bir "çağrı heyeti" atanması ve bu heyetin en geç 45 gün içinde partiyi yeni bir kongreye götürmesi bekleniyor. Anavatan Partisi yönetiminden konuya dair yapılan açıklamada, yasal sürede kurultay yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi