Alanya’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 12 Haziran 2026 Cuma günü ilçenin farklı mahallelerinde belirli saatler arasında enerji verilemeyecek.

Yetkililer, kesinti süresince elektronik cihazların korunması ve günlük planlamaların buna göre yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

MAHMUTLAR VE ŞIHLAR BÖLGESİNDE 7 SAATLİK KESİNTİ

Mahmutlar, İmamlı ve Şıhlar mahallelerinin bazı bölümlerinde bakım çalışması nedeniyle saat 09.30 ile 16.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler:

Mahmutlar Mahallesi

İmamlı Mahallesi Kozarası-Gödüre mevkii

Şıhlar Mahallesi Sülüklü Yaylası

Şıhlar Mahallesi Şıhlar Yaylası

FAKIRCALI VE ÇAMLICA’DA YATIRIM ÇALIŞMASI

Yatırım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

Kocaveliler Çamlıca Mahallesi

Fakırcalı Kuzlatan mevkii

Fakırcalı Mahallesi Kuzlatan Sokak

Çamlıca Mahallesi ve çevresi

Aynı saatlerde Fakırcalı Mahallesi Hopurlu mevkii ile Hopurlu Sokak’ta da ayrı bir yatırım çalışması kapsamında enerji kesintisi uygulanacak.

TOSMUR’DA 4 SAATLİK KESİNTİ

Tosmur Mahallesi'nin bazı sokaklarında bakım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kesintiden etkilenecek noktalar:

Güzeller Sokak

İbrahim Bilgen Caddesi

Çevredeki bağlantılı enerji hatları

OBA VE TOSMUR’UN BAZI BÖLGELERİ DE ETKİLENECEK

Saat 09.00 ile 13.00 arasında uygulanacak bir diğer bakım çalışması kapsamında şu bölgelerde de kesinti yaşanacak:

Oba Mahallesi 17 Sokak

Atatürk Caddesi çevresi

Fatih mevkii

Tosmur Mahallesi 8 ve 10. sokaklar

Çevredeki bağlantılı enerji hatları

Elektrik dağıtım ekipleri çalışmaların planlanan saatlerde tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden enerji verileceğini bildirdi.

Kaynak: Elektrik dağıtım şirketinin 12 Haziran 2026 tarihli planlı kesinti programı.