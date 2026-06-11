Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağına göre, milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi borçları için geniş kapsamlı bir taksitlendirme dönemi başlıyor. Ekonomim.com'un aktardığına göre, 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesine ait kamu alacakları, mükellefin ödeme gücüne göre 36, 48 ve 72 aya kadar vadelendirilebilecek.

Cumhurbaşkanlığına sunulan taslak metin, borçlu vatandaşlara ve işletmelere çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçları için azami 12 taksit uygulanması planlanıyor. İl özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) gibi kamu kurumları için ise yapılandırma süresi 70 taksite kadar uzatılabilecek.

TEMİNATSIZ İŞLEM LİMİTİ ON KATINA ÇIKIYOR

Düzenlemenin en önemli adımlarından biri, teminatsız tecil tutarında yapılan artış oldu. Mevcut uygulamada 1 milyon TL olan teminatsız taksitlendirme limiti, Cumhurbaşkanı Kararı Taslağı ile 10 milyon TL seviyesine yükseltiliyor. Borç tutarının 10 milyon TL'yi aşması durumunda, yalnızca limiti aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi talep edilecek. Faiz oranlarında da mükellef lehine indirime gidiliyor. Halihazırda yıllık yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizi, yeni düzenlemeyle yüzde 29'a düşürülüyor. Bu oran, piyasa beklentileri ve yüzde 32 olan enflasyon faizinin altında kalarak ödeme kolaylığı sağlayacak.

KİMLER NASIL BAŞVURU YAPABİLECEK?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, harçlar, trafik ve adli para cezaları ile öğrenim kredisi borçları kapsama alınırken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve geçici vergi dışarıda bırakıldı. Yeni yapılandırma paketinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vergi dairelerine doğrudan, posta yoluyla veya elektronik ortamda başvuru yapması gerekiyor.

Planlamaya göre ilk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlayacak ve sonraki tahsilatlar aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek. Mevcut durumda ödemesi devam eden veya inceleme aşamasında olan taksitlendirmelerin de bu yeni avantajlı sisteme entegre edilebilmesi, vergi dairelerine borcu olan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99'unun ek bir teminat bulma zorunluluğunu ortadan kaldırarak nakit akışı sıkıntısı çeken işletmeler için pratik bir finansal rahatlama alanı oluşturuyor.