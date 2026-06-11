Yargıtay, iş dünyasını ve milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, yıllık ücretli izin kullanımları sırasında hafta tatiline denk gelen günlerin izin süresinden düşülemeyeceğine karar verdi.

Dava süreci, haftanın 6 günü 12 saat çalıştığını ancak izin haklarını ve fazla mesailerini alamadan işten çıkarıldığını belirten bir işçinin İş Mahkemesi'ne başvurmasıyla başladı. İşveren tarafı ise personelin istifa ettiğini ve tüm izinlerini kullandığını savundu. Yerel mahkeme, işçinin iki yıllık çalışma süresi karşılığında hak ettiği 24 günlük izni kullandığına kanaat getirerek talebi kısmen reddetti.

YARGITAY İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay, uyuşmazlığın yıllık ücretli izin alacağı üzerinde düğümlendiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek mahkemenin paylaştığı karara göre, işçinin toplam 28 günlük izin hakkının bulunduğu, ancak kullandırılan bu sürenin 4 gününün hafta tatiline denk geldiği tespit edildi. Bu doğrultuda, işverenin çalışana 4 günlük yıllık izin ücretini ödemesi gerektiğine hükmedildi. Ayrıca, iş sözleşmesi hangi sebeple biterse bitsin, kullanılmayan izinlerin ücretinin son maaş üzerinden ödenmesi gerektiği vurgulandı. İzinlerin kullandırıldığını imzalı belgeyle kanıtlama yükümlülüğü ise tamamen işverene bırakıldı.

İZİN HESAPLAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İş Kanunu mevzuatına göre, çalışanlar yıllık izin haklarından feragat edemiyor veya bu hakkı başkasına devredemiyor. Uygulamada en çok karıştırılan nokta ise tatil günlerinin hesaplanması oluyor. Bir çalışan pazartesi gününden pazar gününe kadar bir haftalık izne ayrıldığında, yasal hafta tatili uygulaması gereği yıllık izninden 7 gün değil, sadece 6 gün düşülmesi gerekiyor. Aynı şekilde resmi bayramlara denk gelen günler de yıllık izin kotasından eksiltilemiyor.

ÇALIŞMA SÜRELERİ VE TATİL HAKKI

Mevcut yasal düzenlemelere göre, bir işçinin haftalık normal çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirleniyor. Günlük mesai süresi ise hiçbir koşulda 11 saati geçemiyor. Haftada 5 gün mesai yapılan kurumlarda günlük çalışma 9 saat olarak uygulanırken, altı gün çalışan bir personelin yedinci günü zorunlu hafta tatili sayılıyor. Hafta tatilinin mutlak suretle cumartesi veya pazar günü olma zorunluluğu ise bulunmuyor.