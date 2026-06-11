Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren oyun platformu Xbox, ciddi bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Bloomberg News'un aktardığı bilgilere göre, şirketin 30 Haziran tarihinde tamamlanacak mali yılının hemen ardından oyun biriminde kapsamlı işten çıkarmalar yapılması planlanıyor. İşine son verilecek çalışan sayısı henüz kesinleşmedi.

Şubat ayında Xbox'ın yeni CEO'su olarak göreve başlayan Asha Sharma, birimin finansal gidişatını düzeltmek amacıyla harekete geçti. Sharma'nın çalışanlara gönderdiği ve şirket blogunda da paylaşılan mesaj, tablonun ciddiyetini gözler önüne serdi.

20 MİLYAR DOLARLIK HARCAMAYA RAĞMEN GELİR DÜŞTÜ

Paylaşılan verilere göre, Xbox'ın işletme performansını yansıtan hesap verebilirlik marjı yüzde 3 seviyesine kadar geriledi. Sharma, Activision Blizzard King satın alımı dışarıda bırakıldığında bile, son beş yıl içinde donanım, platform yatırımları ve içerik geliştirme süreçleri için 20 milyar doları aşan bir bütçe kullanıldığını açıkladı.

XBOX İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNU MU VAR?

Yapılan devasa yatırımlara rağmen aynı beş yıllık dönemde yıllık gelirlerin yaklaşık 500 milyon dolar eridiği bildirildi. Teknoloji ve oyun sektöründeki daralma eğilimiyle birleşen bu istatistiksel tablo, yüksek bütçeli donanım ve içerik yatırımlarının beklenen karlılığı yaratmadığı durumlarda teknoloji devlerinin doğrudan küçülme stratejisine yöneldiğini gösteriyor. Mevcut mali yapının sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Sharma, "İleriye dönük olarak bu devam edemez" ifadelerini kullanarak yaklaşan işten çıkarmaların gerekçesini özetledi.