ALANYA’DA, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında görev yapan jandarma personeli, Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına destek vererek örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Hacet Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Verme Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda jandarma personeli gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personeller, Türk Kızılayı’nın ülke genelinde sürdürdüğü “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganlı kampanyaya destek olmak amacıyla kan verme merkezine giderek bağışta bulundu. Kan bağışının hayati önemine dikkat çekilen etkinlikte, jandarma personeli hem vatandaşlara örnek oldu hem de ihtiyaç sahiplerine umut olmak için kan verdi.

HAYAT KURTARAN DESTEK

Etkinlik boyunca Kızılay görevlileri tarafından sağlık kontrollerinden geçirilen bağışçılar, gerekli işlemlerin ardından kan bağışında bulundu. Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan kan ihtiyacının karşılanabilmesi için düzenli bağışın büyük önem taşıdığını belirterek, duyarlılık gösteren jandarma personeline teşekkür etti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA KATKI

Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sadece güvenlik hizmetleriyle sınırlı kalmadığını gösteren etkinlikte, toplum yararına yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliği, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Türk Kızılayı yetkilileri ise bir ünite kanın birden fazla hastanın tedavisinde kullanılabildiğini hatırlatarak, sağlığı elveren tüm vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti. Jandarma personelinin gösterdiği duyarlılığın, toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. (MEHMET AL)