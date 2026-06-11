Erden Timur, Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Daha sonra dosyası ana bahis soruşturmasından ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na devredilmiş, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ederken Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verildi. Tahliye kararının gerekçesine ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.