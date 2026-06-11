Eskişehir’de yaşanan olay, hem çevredeki vatandaşları hem de yetkilileri şaşkına çevirdi. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde birlikte yaşadığı üvey kızı tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 78 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. Ancak olayın ardından ortaya çıkan detaylar, sıradan bir ölüm vakasının ötesine geçti.

Üvey kızının adının Mülkiye Kılıç olduğunu söylediği yaşlı kadının ölümünün ardından yapılan resmi işlemlerde, kadına ait herhangi bir kimlik belgesi ya da devlet kayıtlarına rastlanmadı. Bu durum üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ KABUL EDİLDİ

Yaşlı kadının yaşamını yitirdiğinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri adrese sevk edildi. Evde yapılan ilk incelemelerde ölüm nedenine ilişkin net bir bulgu elde edilemeyince savcılık tarafından olay şüpheli ölüm kapsamında değerlendirildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen otopsi sonucunda kadının vücudunda herhangi bir darp, cebir veya şiddet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Uzmanların yaptığı değerlendirmede ölümün yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden kaynaklandığı belirlendi. Ancak kimliğine ilişkin ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle soruşturma farklı bir boyut kazandı.

PARMAK İZİ DE SONUÇ VERMEDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının kimliğini tespit edebilmek amacıyla parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Ancak yapılan sorgulamalarda herhangi bir nüfus kaydı, kimlik bilgisi veya resmi veri tabanında eşleşme bulunamadı.

Yetkililer, bugüne kadar resmi sistemlerde adına kayıtlı bir bilgiye ulaşılamamasının oldukça sıra dışı bir durum olduğunu değerlendirirken, kadının yaşamı boyunca herhangi bir nedenle nüfusa kaydedilmemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

MEMLEKETİNİN ARDAHAN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmalar ve yakın çevreden alınan bilgiler doğrultusunda yaşlı kadının Ardahan nüfusuna kayıtlı olabileceği yönünde bazı bilgilere ulaşıldı. Ancak bu bilginin resmi kayıtlara dayanmadığı ve doğrulanması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda Ardahan başta olmak üzere ilgili kamu kurumları ve nüfus birimlerinden detaylı bilgi talep edildi. Yetkililer, kadının gerçek kimliğinin belirlenebilmesi için geçmiş yıllara ait kayıtların da inceleneceğini ifade etti.

YAŞAMI KADAR KİMLİĞİ DE ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında yalnızca ölüm nedeni değil, kadının bugüne kadar nasıl bir yaşam sürdüğü de araştırılıyor. Resmi kayıtlarda yer almayan bir kişinin uzun yıllar boyunca nasıl yaşadığı, sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı ve kamu kurumlarıyla herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı gibi soruların yanıtları aranıyor.

Yetkililer, elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda hem kadının gerçek kimliğinin hem de yaşam öyküsünün netleşeceğini belirtti. Olay, Türkiye’de nüfus kayıt sistemleri açısından da dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, kimliği belirsiz kadının hayatına ilişkin sır perdesinin önümüzdeki günlerde yapılacak incelemelerle aralanması bekleniyor.