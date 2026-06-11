ALANYA Ziraat Odası öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Dinek Mahallesi’nde yapılan sondajdan yüksek debili suya ulaşıldı. Yaklaşık 6 inç kapasiteye sahip olduğu belirtilen su kaynağı, bölgedeki tarımsal üretim için önemli bir alternatif oluşturdu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemin devreye alınması için boru döşeme ve elektrik hattı bağlantısı süreci bekleniyor.

“Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz”

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bölgede yaptığı açıklamada üreticilerin zarar görmemesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Göktepe, sulama birliği kanalının kullanım ömrünü tamamlaması sonrası yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek, yeni sondajın bu açığı kapatmayı hedeflediğini ifade etti. Yeni sistemin özellikle avokado, yenidünya ve farklı meyve üretimi yapan çiftçiler için kritik önemde olduğu belirtildi. Göktepe, "Dinek Muhtarı ve Hacımehmetli muhtarlarıyla birlikte yaklaşık üç dört aydır mücadelesini yaptığımız, belediyemizin de yer tahsisi yaptığı sondajımızı oluşturduk. Amacımız geçtiğimiz yılın hemen sonunda Sulama Birliği’nin, buradaki kanalın ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kapatma kararı alması nedeniyle üreticilerimizin mağdur olmaması için kanalın uç taraflarını kapatarak burada doğal bir havuz oluşturmak ve dolayısıyla oluşan sondajı da bu havuza aktararak üreticilere fayda sağlamaktı. Sondaj çalışması sonrasında verimli bir suya ulaşıldı. Yaklaşık 6 inçlik bir su var. Beş inç motor atılacak. Şu anda sondaj çalışması durdu ancak boru döşenmesi için Büyükşehir Belediyesi’nden ve yetkililerden destek bekliyoruz. Sulama Birliği’nden ve DSİ’den hızlıca bir kullanım belgesi oluşturularak elektrik hattının çekilmesi gerekiyor. Çünkü bu sudan faydalanacak üreticilerimiz hem yeni dünya hem avokado hem de muz üretimi yapan bir bölge. Dolayısıyla ekolojik dengesi olan bir alan burası ve bunun korunması gerekiyor. Şu anda avokadoların döküm yapmaması için bu sürecin hızlıca tamamlanması lazım" ifadelerini kullandı.

GÖKTEPE'DEN ELEKTRIK VE ALTYAPI ÇAĞRISI

Yetkililere çağrıda bulunan Göktepe, "Sulama Birliği’nden ve DSİ Bölge Müdürlüğü’nden kanala iki üç defalık su verilerek üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Bu zamana kadar destek olan başta AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı olmak üzere, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız da çok özveriyle emek harcayarak çalıştılar. Bizim oluşturduğumuz bu hususta, kanalın üreticilerimiz tarafından imece usulüyle temizlenmesi gerekiyor. Ziraat Odası olarak sondaja atılacak boru konusunda elimizden gelen desteği sağlayacağız. Maliyetin yüzde 20’sini biz karşılayacağız. Geri kalan kısmında Sulama Birliği destek verecek. Kalan bir kısım olursa da üreticilerle birlikte, temizlikte olduğu gibi imece usulüyle karşılanacak ve kalıcı bir su sistemi oluşturulacaktır" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi