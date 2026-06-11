2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala milli takımların kadro değerleri de futbol dünyasında dikkat çekmeye başladı. Transfermarkt verilerine dayanan değerlendirmelerde Fransa, 1,53 milyar euroluk kadro değeriyle listenin zirvesinde yer aldı.

Türkiye ise son yıllarda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen genç oyuncularının katkısıyla değerini yükseltti. Ay-yıldızlı ekip, 473,7 milyon euroluk toplam kadro değeriyle dünyanın en değerli 14. milli takımı olarak listelendi.

FRANSA ZİRVEDE YER ALDI

Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele ve Desire Doue gibi yüksek piyasa değerine sahip yıldızları kadrosunda bulunduran Fransa, 1,53 milyar euroluk değeriyle ilk sırada bulunuyor. İngiltere 1,31 milyar euro ile ikinci, İspanya ise 1,26 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Listenin ilk beş sırasında ayrıca Portekiz ve Almanya bulunuyor.

TÜRKİYE BİRÇOK GÜÇLÜ RAKİBİN ÖNÜNDE

A Milli Takım'ın 14. sırada yer alması, son dönemde yetişen genç futbolcuların uluslararası piyasalardaki değer artışını da ortaya koydu. Türkiye; İtalya, Uruguay, Hırvatistan, ABD, İsviçre ve Japonya gibi Dünya Kupası tecrübesi yüksek ülkeleri geride bıraktı.

2002 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez finallere katılmaya hazırlanan Türkiye'nin yeniden dünya futbolunun vitrinine çıkacak olması da bu yükselişte önemli rol oynuyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 25 MİLLİ TAKIMI

Fransa – 1,52 milyar euro İngiltere – 1,36 milyar euro İspanya – 1,22 milyar euro Portekiz – 1,01 milyar euro Almanya – 947 milyon euro Brezilya – 928,2 milyon euro Arjantin – 782,5 milyon euro Hollanda – 754,2 milyon euro Norveç – 589,9 milyon euro Belçika – 547,5 milyon euro Fildişi Sahili – 522,1 milyon euro Fas – 498,3 milyon euro Senegal – 478,1 milyon euro Türkiye – 473,7 milyon euro İsveç – 406,08 milyon euro Hırvatistan – 387,3 milyon euro ABD – 385,65 milyon euro Ekvador – 368,7 milyon euro Danimarka – 365 milyon euro Uruguay – 359,3 milyon euro İsviçre – 332,5 milyon euro İtalya – 315,7 milyon euro Kolombiya – 302,35 milyon euro Yunanistan – 275,6 milyon euro Japonya – 270,85 milyon euro

A MİLLİ TAKIM İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasa değeri tek başına başarı garantisi vermese de, kadro kalitesi ve oyuncuların uluslararası seviyedeki karşılığını göstermesi açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor. Türkiye'nin ilk 15 içinde yer alması, Dünya Kupası öncesinde ay-yıldızlı ekibin rekabet gücünün yükseldiğine işaret ediyor.