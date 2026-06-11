2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala milli takımların kadro değerleri de futbol dünyasında dikkat çekmeye başladı. Transfermarkt verilerine dayanan değerlendirmelerde Fransa, 1,53 milyar euroluk kadro değeriyle listenin zirvesinde yer aldı.
Türkiye ise son yıllarda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen genç oyuncularının katkısıyla değerini yükseltti. Ay-yıldızlı ekip, 473,7 milyon euroluk toplam kadro değeriyle dünyanın en değerli 14. milli takımı olarak listelendi.
FRANSA ZİRVEDE YER ALDI
Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele ve Desire Doue gibi yüksek piyasa değerine sahip yıldızları kadrosunda bulunduran Fransa, 1,53 milyar euroluk değeriyle ilk sırada bulunuyor. İngiltere 1,31 milyar euro ile ikinci, İspanya ise 1,26 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldı.
Listenin ilk beş sırasında ayrıca Portekiz ve Almanya bulunuyor.
TÜRKİYE BİRÇOK GÜÇLÜ RAKİBİN ÖNÜNDE
A Milli Takım'ın 14. sırada yer alması, son dönemde yetişen genç futbolcuların uluslararası piyasalardaki değer artışını da ortaya koydu. Türkiye; İtalya, Uruguay, Hırvatistan, ABD, İsviçre ve Japonya gibi Dünya Kupası tecrübesi yüksek ülkeleri geride bıraktı.
2002 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez finallere katılmaya hazırlanan Türkiye'nin yeniden dünya futbolunun vitrinine çıkacak olması da bu yükselişte önemli rol oynuyor.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ 25 MİLLİ TAKIMI
- Fransa – 1,52 milyar euro
- İngiltere – 1,36 milyar euro
- İspanya – 1,22 milyar euro
- Portekiz – 1,01 milyar euro
- Almanya – 947 milyon euro
- Brezilya – 928,2 milyon euro
- Arjantin – 782,5 milyon euro
- Hollanda – 754,2 milyon euro
- Norveç – 589,9 milyon euro
- Belçika – 547,5 milyon euro
- Fildişi Sahili – 522,1 milyon euro
- Fas – 498,3 milyon euro
- Senegal – 478,1 milyon euro
- Türkiye – 473,7 milyon euro
- İsveç – 406,08 milyon euro
- Hırvatistan – 387,3 milyon euro
- ABD – 385,65 milyon euro
- Ekvador – 368,7 milyon euro
- Danimarka – 365 milyon euro
- Uruguay – 359,3 milyon euro
- İsviçre – 332,5 milyon euro
- İtalya – 315,7 milyon euro
- Kolombiya – 302,35 milyon euro
- Yunanistan – 275,6 milyon euro
- Japonya – 270,85 milyon euro
A MİLLİ TAKIM İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Piyasa değeri tek başına başarı garantisi vermese de, kadro kalitesi ve oyuncuların uluslararası seviyedeki karşılığını göstermesi açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor. Türkiye'nin ilk 15 içinde yer alması, Dünya Kupası öncesinde ay-yıldızlı ekibin rekabet gücünün yükseldiğine işaret ediyor.