Teknoloji devi Meta Platforms Inc., yapay zeka alanındaki hedeflerine ulaşmak için küresel çapta yürüttüğü yeniden yapılanma stratejisi doğrultusunda ABD operasyonlarında küçülmeye gidiyor. Şirketin Washington İstihdam Güvenliği Departmanı'na yaptığı resmi bildirime göre, eyalet genelinde toplam 1395 çalışanın iş akdi feshedilecek. Çalışanlara 20 Mayıs tarihinde tebliğ edilen bu kararın, 22 Temmuz 2026 itibarıyla kalıcı olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Alınan işten çıkarma kararı, Meta'nın Seattle, Bellevue ve Redmond ofislerinde görev yapan personelin yanı sıra Washington eyaletinde yaşayan 231 uzaktan çalışanı da doğrudan etkiliyor. Şirket açıklamasına göre, söz konusu tensikat kapsamında işine son verilecek personellerin hiçbirinin sendikal temsiliyeti bulunmuyor. Bu hamle, şirketin aynı bölgede daha önce gerçekleştirdiği 331 ve 168 kişilik işten çıkarma dalgalarının devamı niteliği taşıyor.

İŞTEN ÇIKARMALARIN TEMEL NEDENİ NE?

Meta'nın organizasyon yapısındaki bu radikal değişimin temelinde, kaynakları yapay zeka yatırımlarına kaydırma stratejisi yatıyor. Kapsamlı yeniden yapılanma süreci olarak adlandırılan bu dönemde şirket, mühendislik ve ürün geliştirme ekiplerindeki iş gücünü optimize ederek yapay zeka projelerine daha fazla bütçe ayırmayı hedefliyor. Geleneksel departmanlardaki daralma, teknoloji sektöründeki otomasyon ve yeni nesil yazılım önceliklerinin şirket politikalarını nasıl şekillendirdiğini gösteren somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL ÇAPTA 8 BİN KİŞİ ETKİLENECEK

Washington eyaletindeki 1395 kişilik kesinti, aslında çok daha büyük bir küresel planın parçası olarak uygulanıyor. Yeniden yapılanma sürecinin ilk somut adımı kısa süre önce Singapur'daki ofislerde atılmıştı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte dünya genelinde yaklaşık 8 bin Meta çalışanının işsiz kalacağı öngörülüyor. Şirket yetkililerinin aktardığı detaylara göre, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek işten çıkarmaların özellikle mühendislik ve ürün geliştirme kadrolarında yoğunlaşması bekleniyor.