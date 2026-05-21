İçişleri Bakanlığı, vatandaşların acil durumlarda devlete daha hızlı ulaşmasını sağlayacak Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması'nı hayata geçirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni sistemle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkarak akıllı bir platforma dönüştürüldü. iOS ve Android marketlerde yer alan uygulama, kriz anlarındaki adres tarif etme telaşını ortadan kaldırıyor. Vatandaşlar artık tek tuşla hassas konumlarını paylaşabiliyor ve olaya dair fotoğraf veya 10 saniyelik videoları merkeze iletebiliyor.

DEPREM VE ASAYİŞTE ANINDA BİLDİRİM

Uygulamanın en kritik özelliklerinden biri doğal afetler için geliştirilen uyarı mekanizması oldu. Olası bir depremde kullanıcılar enkaz altındayım ve mahsur kaldım butonuyla durumlarını ve konumlarını anında merkeze iletebilecek. Ayrıca afet sonrası hasar tespit ve barınma talepleri de sistem üzerinden yapılabilecek. Asayiş olaylarında ise kavga, hırsızlık veya şüpheli durumlar saniyeler içinde ihbar edilerek güvenlik güçlerinin olay yerine hızla intikali sağlanacak.

OKULLAR İÇİN ACİL BUTONU NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni platform, spesifik risk grupları için de özel modüller içeriyor. Öğretmenler, görevli oldukları okul sınırları içindeyken Okul Acil modülünü kullanarak yaşanabilecek şiddet olaylarını doğrudan güvenlik güçlerine bildirebilecek. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele aracı KADES ve uyuşturucu ihbar hattı UYUMA da yeni uygulamanın içerisine entegre edildi.

Özellikle KADES'in akıllı saatlerle tam uyumlu hale getirilmesi dikkat çekiyor. Telefonun uzağa düştüğü kriz anlarında, sadece kol saati üzerinden tek tuşla acil yardım sinyali gönderilebilecek. Farklı ihtiyaçlar için geliştirilen bağımsız güvenlik uygulamalarının tek bir dijital çatı altında toplanmasının, panik anlarında yaşanan zaman kaybını önleyerek ekiplerin müdahale hızını artırması hedefleniyor.