Moda dünyasında "Supernova" lakabıyla tanınan 44 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, altıncı çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü kozmetik ve giyim markalarını bünyesinde barındıran LVMH grubunun veliahtlarından Antoine Arnault ile evli olan Vodianova, hamilelik haberini Vogue Fransa dergisinin kapağı aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Forbes dergisinin Aralık 2025 verilerine göre aktardığı bilgilere göre, Vodianova'nın kayınpederi Bernard Arnault 190 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasında yer alıyor. Eşi 48 yaşındaki Christian Dior CEO'su Antoine Arnault ise, aralarında Louis Vuitton, Tiffany & Co ve Sephora'nın da bulunduğu 75 lüks markayı yöneten ailenin en büyük oğlu olarak dikkat çekiyor.

PAZAR TEZGAHINDAN PARİS PODYUMLARINA

Sovyetler Birliği döneminde Gorki şehrinde doğan ünlü modelin hayat hikayesi, yoksul bir bölgede pazar tezgahında meyve sebze satarken 16 yaşında bir ajans tarafından keşfedilmesiyle değişti. Otizmli ve serebral palsili iki kardeşinin bakımına destek olmak için çalışan Vodianova, keşfedilmesinin ardından Paris'e taşınarak kısa sürede Gucci, Stella McCartney ve Guerlain gibi dev markaların yüzü oldu.

LVMH İMPARATORLUĞU VE MODA DÜNYASINDAKİ YERİ

Moda sektörü uzmanlarına göre, Vodianova'nın kariyer yolculuğu sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda 2000'li yılların başındaki Doğu Bloku modellerinin küresel lüks pazarına entegrasyonunun en çarpıcı örneğini temsil ediyor. Bugün dünyanın en büyük lüks tüketim grubunu yöneten Arnault ailesinin bir parçası olması, onun sektördeki stratejik ve sembolik konumunu pekiştiriyor.

ÖNCEKİ EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI

Natalia Vodianova ilk evliliğini 2001 yılının Kasım ayında 56 yaşındaki İngiliz emlak zengini Justin Portman ile yaptı. 2011 yılında sona eren bu evlilikten 2001, 2006 ve 2007 doğumlu üç çocuğu bulunan model, aynı yıl şimdiki eşi Antoine Arnault ile lüks bir markanın fotoğraf çekimi setinde tanıştı.

W dergisine 2017 yılında verdiği röportajda ilişkilerini "harika bir inişli çıkışlı yolculuk" olarak tanımlayan Vodianova ile Arnault'un 2014 ve 2016 yıllarında doğan iki oğlu bulunuyor. 2019'da nişanlanan çift, 2020 yılında Paris Belediye Binası'nda düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.