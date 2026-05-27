ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik sularında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir tekneyi hedef aldı. Askeri yetkililer, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen teknenin vurulması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen müdahalenin talimatı, SOUTHCOM

Komutanı General Francis L. Donovan tarafından verildi. İstihbarat raporlarına dayanan operasyonda, teknenin bilinen bir uyuşturucu rotası üzerinde yasa dışı sevkiyat yaptığı doğrulandı. Askeri kanattan yapılan açıklamada, müdahale sırasında hiçbir Amerikan personelinin zarar görmediği vurgulandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hedef alınan teknede bulunan ve askeri raporda "narko-terörist" olarak nitelendirilen bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Saldırıdan sağ kurtulduğu değerlendirilen iki şüphelinin bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı bir arama başlatıldı. Sürecin yürütülmesi için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

DOĞU PASİFİK ROTASININ ÖNEMİ NEDİR?

Doğu Pasifik bölgesi, Güney Amerika'dan kuzeye uzanan uluslararası uyuşturucu ticaretinde en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. ABD askeri birimleri ve sahil güvenlik ekipleri, bu sularda yasa dışı trafiği kesmek amacıyla düzenli olarak ortak görev gücü devriyeleri gerçekleştiriyor. Güney Mızrağı gibi operasyonlar, uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını zayıflatmayı hedefliyor.