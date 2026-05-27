Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden üç dilde yayımladığı bir açıklamayla Müslüman dünyasının Kurban Bayramı'nı kutladı. Yapılan açıklamaya göre, bayramın her eve huzur ve kalıcı barış getirmesi temennisinde bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenli bir bayram ortamı sağlamak için verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Avrupa'da hayatı korurken aynı zamanda Orta Doğu, Körfez bölgesi ve Güney Kafkasya'daki müttefik ülkelerde de yaşamın savunulmasına destek verdiklerini aktaran Zelenskiy, dünyanın hiçbir bölgesinde korkunun insan hayatına hakim olmaması gerektiğini vurguladı.

KIRIMLI TUTSAKLAR VURGUSU

Rusya'nın 2014 yılında başlattığı savaş ve işgal sürecine değinen Ukrayna lideri, Kırım'ın unutulmadığının altını çizdi. Ülkesine destek veren ve Rus esaretindeki insanların kurtarılmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Zelenskiy, Rusya tarafından alıkonulan Kırımlı siyasi tutsakları evlerine kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Özgür dünyanın hürriyetinden mahrum bırakılan bu insanları unutmaması gerektiğini ifade ederek, bayramın iyi yüreklere umut getirmesini diledi.

MESAJ NEDEN TÜRKÇE YAYIMLANDI?

Zelenskiy'nin mesajını Türkçe olarak da paylaşması, Ukrayna'daki Müslüman nüfusun demografik yapısıyla doğrudan ilişkili bir diplomatik adım olarak öne çıkıyor. Ülkedeki Müslüman toplumunun büyük bir bölümünü, tarihi anavatanları Kırım olan ve Türk dilleri ailesine mensup bir dil konuşan Kırım Tatarları oluşturuyor. Bu nedenle Ukrayna yönetimi, hem kendi vatandaşı olan Tatarlara hem de uluslararası kamuoyuna yönelik dini bayram mesajlarında aidiyet vurgusu yapmak amacıyla sıklıkla Türkçe ifadeler tercih ediyor.