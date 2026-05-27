İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yeni bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi hesabı üzerinden paylaşılan kutlama mesajının, yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlandığı bildirildi.

İmamoğlu, mesajında Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna ve adalet arayışına dikkat çekti. Bayramın eşitsizlik, yoksulluk ve adaletsizlik gölgesinde geçtiğini belirten İmamoğlu, bu zorlu sürecin toplumsal dayanışma ve birlik duygusuyla aşılacağını aktardı. Mesajda, ülkeye önce adaletin ardından da bereketin getirileceği ifade edildi.

SİLİVRİ'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Açıklamasında vatandaşlara Silivri'den seslenen İmamoğlu, bayramı ailesinden ve sevdiklerinden uzakta geçirdiğini hatırlattı. Dört duvar arasında, kısıtlı görüş imkanlarıyla kutlanan bayramların buruk geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, toplumun vicdanına ve adalet duygusuna güvendiğinin altını çizdi. Ekonomik buhran nedeniyle birçok ailenin kurban ibadetini yerine getiremediğini, çocuklarına kıyafet alamadığını ve torunlarına harçlık veremediğini belirten İmamoğlu, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesiyle aydınlık günlere ulaşılacağını dile getirdi.

YAPAY ZEKA İLE DİJİTAL İLETİŞİM

Siyasi liderlerin kısıtlı fiziksel koşullar altında seçmenle bağ kurmak için dijital araçlara yönelmesi, iletişim stratejilerinde yeni bir dönem oluşturuyor. İmamoğlu'nun Silivri'de bulunduğu süreçte Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi tarafından yapay zeka kullanılarak hazırlanan bu mesajlar, kampanya sürecinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Söz konusu teknolojik hamle, fiziksel engellerin dijital imkanlarla aşılarak siyasi mesajların doğrudan kamuoyuna ulaştırılmasında güncel bir strateji olarak öne çıkıyor.

Açıklamanın sonunda demokrasi ve eşitlik temennilerini yineleyen İmamoğlu, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya ve Türkiye'ye barış, huzur ve bereket getirmesi dileğinde bulundu.