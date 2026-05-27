İngiltere merkezli enerji şirketi BP, Yönetim Kurulu Başkanı Albert Manifold'un görevine son verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ayrılık kararının arkasında yönetim standartları, denetim süreçleri ve davranış ilkeleri konularında tespit edilen ciddi endişeler yer alıyor. Kararın duyurulmasının ardından şirketin hisse değeri yüzde 9 oranında değer kaybetti.

BP Kıdemli Bağımsız Direktörü Amanda Blanc, hissedarlara yönelik açıklamasında, Manifold'un şirketin dönüşüm sürecine katkı sağladığını belirtti. Blanc, buna rağmen yönetim kurulunun gözetim eksiklikleri ve kabul edilemez olarak değerlendirilen yönetim sorunları karşısında hayal kırıklığı yaşayarak hızlı bir eylem planı uyguladığını aktardı.

GEÇİCİ BAŞKAN IAN TYLER OLDU

Kalıcı bir başkan arayışı için devir sürecini başlatan BP, bu dönemde görevi geçici olarak Kıdemli Bağımsız Yönetici Ian Tyler'a devretti. Tyler, üst yönetim ekibinin mevcut stratejik hedeflere inancının tam olduğunu vurgulayarak, finansal disiplin ve hissedar değerini artırma odaklı operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

GÖREVDEN ALINMANIN ARKA PLANINDA NE VAR?

Manifold, BP'nin yeşil enerji yatırımlarını kısarak yeniden petrol ve doğal gaza odaklanma kararı aldığı bir dönemde, bir yıldan kısa bir süre önce bu göreve getirilmişti. Daha önce inşaat malzemeleri üreticisi CRH'yi yöneten Manifold'un liderliği son dönemde şirket içinde tartışma konusuydu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen hissedar oylamasında, katılımcıların yaklaşık yüzde 18'inin Manifold'un yeniden seçilmesine karşı oy kullanması, yönetim krizinin ilk sinyallerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Bu muhalefetin ardından gelen ani görevden alma kararı, küresel enerji piyasalarında şirketin yönetim istikrarına yönelik yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.