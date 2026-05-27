İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı semtinde bulunan 4 katlı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın, can kaybıyla sonuçlandı. Saat 05.00 sıralarında otelin dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin dumanları fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri, bir yandan binada konaklayan diğer müşterileri güvenli şekilde tahliye ederken diğer yandan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin bastırılmasının ardından odaya giren ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yaşamını yitiren kişinin 32 yaşındaki H.E.G. olduğu aktarıldı. Olay yeri inceleme uzmanlarının otel odasındaki detaylı araştırmalarının ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından açıklama yapan otel çalışanı Cemil Ağda, yangının dördüncü katta konaklayan gencin odasında başladığını ve binanın hızla boşaltılması sayesinde başka kimsenin zarar görmediğini bildirdi. Meydana gelen can kaybının dumandan zehirlenme kaynaklı mı yoksa yangın öncesi farklı bir nedene mi dayandığı, Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacak. Emniyet güçlerinin yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere başlattığı soruşturma sürüyor.