Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, 27 Mayıs 2026

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirime gidildi. Son dönemde peş peşe gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarının ardından yapılan bu indirim, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

İndirim kararının ardından büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları yeniden şekillendi. Piyasa verilerine göre, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 64.32 TL seviyesine geriledi. Aynı bölgede motorin litre fiyatı 67.03 TL, otogaz (LPG) litre fiyatı ise 33.89 TL üzerinden işlem görüyor. Fiyatlar, istasyonların bulunduğu ilçe ve satıcı şirketlere göre küçük çaplı sapmalar gösterebiliyor.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan KDV hariç rafineri satış tutarı üzerinden döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişimler günlük olarak izleniyor. Brent petrol varil fiyatlarındaki düşüş eğilimi, iç piyasada benzin grubuna indirim olarak yansımış durumda.