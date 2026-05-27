İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinde peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının failleri yakalandı. Sabah'ın aktardığına göre, gündüz saatlerinde kimsenin olmadığı evleri hedef alan 6 kişilik kadın hırsızlık çetesi, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınarak tutuklandı.

Şebekenin ilk büyük vurgunu 13 Mayıs tarihinde Kadıköy'de gerçekleşti. Girdikleri evde bulunan çelik kasayı açan şüpheliler; 6 bin 100 dolar, bin 440 sterlin ve çok sayıda ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin beyanına göre bu soygundaki maddi kaybın yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi. Şüpheliler, bu olaydan bir gün sonra Ataşehir'de girdikleri bir başka daireden ise 500 bin lira değerinde mücevher çalarak uzaklaştı.

Çete son olarak 21 Mayıs'ta Maltepe ilçesinde ortaya çıktı. Bu adresten de ziynet eşyaları ile değerli bir kol saati çalan kadınlar, bölgeden hızla kaçtı. Artan şikayetler üzerine polis ekipleri güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. Görüntülerden eşkalleri ve kimlikleri tespit edilen 6 kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Emniyette yapılan sorgulamalarda zanlıların geçmişteki suç kayıtları dikkat çekti. Yakalanan isimlerden 22 yaşındaki E.G.'nin 125, 24 yaşındaki S.Y.'nin 67 ve 26 yaşındaki E.K.'nin 40 ayrı suç dosyası bulunduğu anlaşıldı. Operasyonda yakalanan diğer şüpheliler S.P., E.J. ve A.K.'nin de benzer hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

GÜNDÜZ HIRSIZLIKLARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Emniyet birimleri ve güvenlik uzmanları, özellikle gündüz saatlerinde boş kalan evlerin hırsızlar için birincil hedef haline geldiğini belirtiyor. Vatandaşların kısa süreliğine bile olsa evden ayrılırken kapılarını sadece çekmek yerine anahtarla kilitlemeleri ve değerli eşyalarını standart çelik kasalar yerine banka kasalarında muhafaza etmeleri öneriliyor.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.