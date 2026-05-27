Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla et kesimi, muhafazası ve tüketimi konularında ortak hijyen uyarıları yayımladı. Yapılan açıklamalara göre, kurban kesimi sırasında halk sağlığını korumak adına temizlik kurallarına tavizsiz uyulması gerekiyor.

Bakanlıkların aktardığına göre, kesim işlemi esnasında hayvan derisinin etle temasından kesinlikle kaçınılmalı. İşkembe ve bağırsak gibi iç organların vakit kaybedilmeden gövdeden ayrılması ve çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde bertaraf edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, anormal renk veya kokuya sahip organların tüketilmemesi ve derhal bir veteriner hekime danışılması gerektiği bildirildi.

Kist hidatik hastalığı riskine karşı dikkat çeken yetkililer, hastalıklı karaciğer, akciğer ve diğer kesim atıklarının kedi veya köpek gibi evcil ve yabani hayvanlara kesinlikle verilmemesi konusunda uyardı. Bu tür atıkların, hiçbir hayvanın ulaşamayacağı şekilde imha edilmesi gerektiği vurgulandı.

ET SOĞUTMA VE SAKLAMA DERECELERİ NELERDİR?

Kurban etlerinin güvenli muhafazası için soğutma işlemlerinin hızla başlatılması şart. Açıklamalarda, etlerin 7 derece, sakatatların ise 3 derece sıcaklıkta soğutulması gerektiği ifade edildi. Taze etlerin buzdolabı koşullarında yaklaşık bir hafta bozulmadan kalabileceği, kavrularak saklanan etlerin ise uygun şartlarda bir yıla kadar raf ömrü sunacağı belirtildi.

UZMANLARDAN DONDURMA VE PİŞİRME TAVSİYELERİ

Sağlık Bakanlığı, taze kesilmiş kurban etinin sindirim zorluklarına yol açmaması adına tüketilmeden önce en az 24 saat dinlendirilmesini tavsiye etti. Uzmanlar ayrıca, dondurulacak etlerin tek seferde tüketilecek porsiyonlar halinde paketlenmesi gerektiğini, çözdürülen etin tekrar dondurulmasının ciddi gıda zehirlenmelerine zemin hazırlayabileceğini hatırlatıyor.

Dinlenme sürecini tamamlayan etlerin, besin değerini korumak ve sindirimi kolaylaştırmak için sebzelerle birlikte pişirilmesi öneriliyor. Sağlık açısından kızartma yerine haşlama, fırınlama veya ızgara gibi daha hafif pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiği duyuruldu.