Almanya merkezli WELT gazetesinde yayımlanan yeni bir analiz, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki stratejik değişimi ve Türkiye'nin artan rolünü ortaya koydu. Habere göre, geçmişte Türkiye'ye askeri teçhizat sağlayan Almanya, değişen küresel dengelerle birlikte artık Türk yapımı uzun menzilli füze sistemlerini yakından inceliyor.

ABD'nin Tomahawk seyir füzesi planını askıya alması, Berlin yönetimini alternatif savunma sistemleri aramaya itti. WELT'in aktardığına göre, bu güvenlik arayışı kapsamında Türkiye'nin ürettiği yüksek teknolojili savunma araçları masaya yatırıldı.

ALMANYA HANGİ TÜRK FÜZELERİNİ İNCELİYOR?

Gazetenin iddialarına göre, Almanya'nın radarında özellikle iki kritik proje bulunuyor. Bunlardan ilki, 6 bin kilometre menzile sahip olduğu iddia edilen "Yıldırımhan" kıtalararası balistik füze sistemi. Diğeri ise Roketsan tarafından geliştirilen ve fırlatma sistemleriyle birlikte seri üretim aşamasına geldiği belirtilen Tayfun Blok-4 füzesi.

Savunma uzmanları, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma teknolojilerinde NATO içinde yalnızca birkaç ülkenin sahip olduğu bir kapasiteye ulaştığını vurguluyor. Olası bir tedarik anlaşmasının, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO

Zirvesi'nde resmi olarak gündeme gelebileceği ileri sürüldü.

SİHA VE KAAN PROJELERİ AVRUPA RADARINDA

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları yalnızca füze sistemleriyle kısıtlı kalmıyor. Analizde, Ukrayna savaşında sahada gösterdiği etkiyle bilinen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının küresel çapta dikkat çektiği hatırlatıldı. Ayrıca, milli muharip uçak KAAN projesinin de uluslararası iş birlikleriyle birlikte Avrupa ülkeleri tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi "vazgeçilmez bir güvenlik gücü" yapma hedefinin altı çizilen haberde, Ankara ile Berlin arasında kurulacak olası bir savunma ortaklığının askeri boyutun ötesinde uzun vadeli siyasi ve stratejik sonuçlar doğuracağı değerlendirmesi yapıldı.