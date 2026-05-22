ABD Başkanı Donald Trump'ın direktifiyle gizliliği kaldırılan tanımlanamayan uçan cisim (UFO) raporlarına yenileri eklendi. Savunma Bakanlığı'nın özel internet sayfası üzerinden yayımlanan son pakette 6 belge, 7 ses kaydı ve 51 görüntüden oluşan toplam 64 yeni dosya kamuoyunun erişimine açıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, paylaşılan görsellerin büyük bölümü 2018 ile 2023 yılları arasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) operasyon bölgelerinde kaydedildi. Ocak 2023'te Sarı Deniz üzerinde yüksek hızda hareket eden yuvarlak bir nesne ve 2021'de Suriye'de aniden yön değiştirerek sensör takibinden çıkan başka bir cisim kayıtlarda yer buldu. Ayrıca, 2023 yılında Huron Gölü üzerinde bir savaş uçağının tanımlanamayan bir nesneyi vurduğu anlar ile 2022'de bir denizaltının etrafında suya girip çıkan küresel cisimlere ait görüntüler de arşive eklendi.

Nisan 2024'te ABD'nin güneydoğusunda Sahil Güvenlik kızılötesi sensörlerine yansıyan ve bir uçağın yanından hızla geçen nesne de kayıtlarda yer aldı. Görsel materyallerin yanı sıra Sovyetler Birliği istihbarat faaliyetleri ile ABD Enerji Bakanlığı'nın eski ihbar dosyaları da araştırmacılara sunuldu.

İSTİHBARAT SUBAYININ İFADELERİ

Yeni belgeler arasındaki en dikkat çekici detaylardan biri, kıdemli bir istihbarat subayının 2025 yılı sonlarında askeri helikopterde yaşadığı olaya dair raporu oldu. Subay, mürettebatla birlikte bir saatten uzun süren bir dizi yakın temas tecrübe ettiklerini aktardı. İfadeye göre, uzakta dağlık alanda beliren çok sayıda turuncu kürenin ardından, helikopterin sağ tarafında hareketsiz duran oval şekilli ve ışık yayan iki büyük küre çıplak gözle net bir şekilde gözlemlendi.

UAP DOSYALARI NEDEN ŞİMDİ AÇIKLANIYOR?

ABD hükümeti son yıllarda tanımlanamayan anormal hava olaylarına (UAP) yönelik şeffaflık politikasına geçiş yaparak onlarca yıllık gizlilik geleneğini değiştirmeye başladı. Bu politika değişikliğinin bir parçası olarak ilk UFO dosya paketi 8 Mayıs'ta yayımlanmıştı. Ancak atılan bu adım, ABD iç siyasetinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve siyasi yorumcu Joe Rogan, Trump yönetimini söz konusu dosyaları paylaşarak kamuoyunun dikkatini olası bir İran savaşından başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.