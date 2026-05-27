Euronews tarafından "OECD

Tax Wedge 2026" raporu, PwC verileri ve ulusal kaynaklar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Avrupa ülkelerinde 100 bin Euro brüt maaşın net tutarları hesaplandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 31 ülkeyi kapsayan çalışmada, gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri sonrasında çalışanların eline geçen net maaş tutarlarının ülkelere göre büyük farklılıklar gösterdiği bildirildi.

DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE NET MAAŞ DAHA YÜKSEK

Araştırma sonuçlarına göre, 100 bin Euro brüt maaştan elde edilen net gelirin en yüksek olduğu ülke 86 bin 930 Euro ile Bulgaristan olarak belirlendi. Bulgaristan'ı sırasıyla 74 bin 400 Euro ile Estonya, 72 bin 800 Euro ile Çekya ve 72 bin 500 Euro ile Malta takip ediyor. Tablonun en alt sırasında ise kademeli gelir vergisi ve yüksek sosyal güvenlik primleri nedeniyle net gelirin 50 bin 750 Euro'ya düştüğü Belçika yer alıyor. Belçika'yı 51 bin 500 Euro ile Danimarka ve 52 bin Euro ile İsveç izliyor.

TÜRKİYE VE BÜYÜK EKONOMİLERDEKİ DURUM

Türkiye'de 100 bin Euro brüt maaş alan bir çalışanın eline kesintiler sonrasında net 63 bin 200 Euro geçiyor. Avrupa'nın en büyük beş ekonomisine bakıldığında ise Birleşik Krallık 69 bin 900 Euro net gelir ile ilk sırada bulunuyor. İspanya'da bu tutar 64 bin 200 Euro, Fransa'da 63 bin Euro seviyesinde kalırken, Almanya 57 bin 900 Euro ve İtalya 56 bin 700 Euro ile büyük ekonomiler arasında en düşük net maaşı sunuyor.

100 BİN EURO BİRÇOK ÜLKEDE ORTALAMANIN ÜZERİNDE

İncelenen 100 bin Euro brüt maaş seviyesi, Avrupa genelinde oldukça yüksek bir gelir grubunu temsil ediyor. OECD'nin 2025 yılı verilerine göre, bekâr ve çocuksuz bir çalışanın ortalama ücretinin 100 bin Euro barajını aştığı tek Avrupa ülkesi 107 bin 487 Euro ile İsviçre olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği üyesi 22 ülkenin 13'ünde ortalama yıllık ücret 50 bin Euro'nun altında kalırken, en düşük ortalama maaş ise 19 bin 590 Euro ile Slovakya'da kaydedildi.