Tarımsal üretimde artan maliyetler ve düşen ürün fiyatları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

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Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, özellikle Antalya bölgesinde başlayan yayla üretimi sezonunda çiftçilerin yaşadığı ekonomik darboğaza dikkat çekti. Kaya, üreticilerin ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldığını aktardı.

Antalya Ekspres'in haberine göre, gübre, mazot ve zirai ilaç gibi temel girdi maliyetlerinin geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktığı belirtildi. Aykut Kaya, bölgedeki çiftçilerin salatalığı 15 liradan, domatesi ise 20 ila 25 lira bandından satmaya çalıştığını ifade etti. Bu fiyatların üretim giderlerini karşılamadığını belirten Kaya, mevcut şartlarda tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

ÜRETİCİ İÇİN TABAN FİYAT TALEBİ

Çiftçinin emeğinin korunması adına yeni bir fiyatlandırma modelinin şart olduğu ifade edildi. Milletvekili Kaya, makul bir kazanç sağlayacak taban fiyat sisteminin acilen oluşturulması gerektiğini savundu. Ayrıca, Bağ-Kur primlerini ödeyemeyen üreticilerin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı hatırlatılarak, bu konuda sosyal güvenlik desteği sağlanması talep edildi.

SERA ÜRETİCİSİNE ELEKTRİK VE BARINMA ENGELİ NASIL AŞILACAK?

Kapalı seralarda ve hisseli arazilerde üretim yapan tarım işçilerinin elektrik aboneliği alamaması, Antalya ve Alanya gibi örtü altı tarımın yoğun olduğu bölgelerde temel sorunlar arasında yer alıyor. Mevzuat gereği 20 dönümlük sera alanı için yalnızca 30 metrekarelik işçi evine izin verilmesinin yetersizliği meclis kürsüsünden dile getirildi. Kaya, 5 dönüme kadar olan işletmelerde en az 75-80 metrekarelik ortakçı evlerine yeniden izin verilmesi çağrısında bulundu. Bu düzenlemenin hayata geçmesi, bölgedeki sera çalışanlarının yaşam standartlarını ve tarımsal verimliliği doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.