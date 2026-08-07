ANAHTAR Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Alanya Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Akdeniz Kıyı Şeridi Deniz Kirliliği" konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Akdeniz'in korunmasının Alanya'nın geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Toplantıda Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Akkuş, Akdeniz'de her geçen gün artan deniz kirliliğinin çevreyi, turizmi, balıkçılığı ve halk sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.

"SORUNLARI KONUŞMAK DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETMEK GEREKİYOR"

Deniz kirliliğinin görmezden gelinmesinin Alanya'nın geleceğini riske atacağını dile getiren Akkuş, denizlerin korunması için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi. Atık yönetimi, arıtma sistemlerinin güçlendirilmesi, kıyı denetimlerinin artırılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Akkuş, bu konuda tüm kurumların ortak sorumluluk üstlenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

"AKDENİZ SİYASET ÜSTÜDÜR"

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak çağrılarının net olduğunu belirten Abdullah Akkuş, "Akdeniz siyaset üstüdür. Denizimizi korumak, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Temiz deniz güçlü turizm, güçlü turizm ise güçlü Alanya demektir. Bu mücadelede çözümün ve takibin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi