Turuncu-yeşilli ekip, ligin 2’nci haftasında Beşiktaş’ı Alanya’da konuk edecek. Karşılaşma 23 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da oynanacak. Alanyaspor, 3’üncü haftada ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadele 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 23 AĞUSTOS’TA

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor, sezonun ilk haftalarının en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. 23 Ağustos’taki mücadelede turuncu-yeşilli ekip, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan mücadelesi verecek.

Ligin 3’üncü haftasında ise Alanyaspor’un adresi İstanbul olacak. Akdeniz temsilcisi, 30 Ağustos’ta saat 19.00’da Eyüpspor’a konuk olacak.

2’NCİ HAFTA PROGRAMI

21 Ağustos Cuma: 21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray

22 Ağustos Cumartesi: 19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor, 19.00 Çorum FK-Kasımpaşa, 21.30 Fenerbahçe-Konyaspor

23 Ağustos Pazar: 19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK, 19.00 Trabzonspor-Başakşehir FK, 21.30 Göztepe-Gençlerbirliği, 21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

24 Ağustos Pazartesi: 21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler

3’ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

28 Ağustos Cuma: 21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi: 19.00 Konyaspor-Kocaelispor, 21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor, 21.30 Galatasaray-Göztepe

30 Ağustos Pazar: 19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor, 21.30 Başakşehir FK-Kasımpaşa, 21.30 Samsunspor-Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi: 21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor, 21.30 Beşiktaş-Çorum FK.