​Türk siyasi tarihine damga vuran Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Kuruluşunun üzerinden henüz 15 ay gibi kısa bir süre geçmişken, milletin büyük teveccühüyle 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidara gelerek siyaset sahnesinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. O günden bu yana kesintisiz bir şekilde milletin iradesiyle iktidarda kalmayı sürdüren AK Parti, Türkiye'yi her alanda çağ atlatan devasa yatırımlara imza attı.

​"YÜZYILLIK YATIRIMLAR" ÇEYREK ASRA SIĞDIRILDI

​AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hazırlatıp paylaştığı kutlama videosu, partinin çeyrek asırlık iktidar süresince hayata geçirdiği gurur tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkenin dört bir yanını ören bölünmüş yollar, köprüler ve otoyollar; ulaşıma adeta yeni bir soluk getiren Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri ve uluslararası havalimanları, Türkiye'nin altyapı devriminin en somut kanıtları olarak öne çıktı.

​Sadece altyapıda değil, aynı zamanda "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla savunma sanayiinde de çığır açıldı. Türkiye’nin gururu yerli otomobil TOGG, göklerdeki gücümüz Atak helikopteri, milli muharip uçak KAAN, ilk yerli uydular ve denizlerdeki hâkimiyeti pekiştiren savaş gemileri, yerli ve milli üretimde coşku yaratan dönüm noktaları oldu.

​Sosyal devlet anlayışının en büyük göstergeleri olan devasa şehir hastaneleri, milyonlarca vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturan TOKİ projeleri ve kurak toprakları suyla buluşturan barajlar; Türkiye'nin refah seviyesini yükselten kalıcı eserler arasında yerini aldı.

​MİLLETİN HİZMETİNDE KARARLI YÜRÜYÜŞ

​Geçmişten bugüne kesintisiz bir hizmet sevdasıyla yola devam eden AK Parti kadroları; geçmişin hayallerini bugün gerçeğe dönüştüren projelerle Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmeyi sürdürüyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı görüntüler de bu büyük dönüşümün, milletin destek ve dualarıyla çeyrek asırdır artan bir kararlılıkla devam ettiğinin en net nişanesi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi