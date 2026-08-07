NTV'nin aktardığı iddialara göre, faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği tasarruf finansman sisteminde yeni kısıtlamalar yolda. 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan taslağa göre, katılımcıların aynı anda sahip olabileceği sözleşme sayısı ve kullanabilecekleri finansman miktarı sınırlandırılacak.

SÖZLEŞME VE FİNANSMAN LİMİTLERİ NELER OLACAK?

Yeni sistemde bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut veya çatılı iş yeri olmak üzere toplam iki aktif sözleşme yapabilecek. Finansman tutarlarına da üst sınır getirilmesi öngörülüyor. Taşıt finansmanında limitin 6 milyon 250 bin TL, konut veya iş yeri finansmanında ise 62 milyon 500 bin TL olması planlanıyor. Bir katılımcının tüm sözleşmelerinin toplamı 62 milyon 500 bin TL'yi aşamayacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR VE MALİYETLERİ NELER?

Tasarruf finansman şirketleri, talep edilen bedelin yüzde 7'si oranında hizmet bedeli kesiyor. Finansman hakkı elde edebilmek için toplam tutarın yüzde 45'inin biriktirilmesi şart koşuluyor. Bu birikim 6 ay içinde tamamlanabileceği gibi, ödeme gücüne göre 24 veya 36 aya kadar da yayılabiliyor. Örneğin 1 milyon TL'lik bir araç için 70 bin TL hizmet bedeli ödenirken, 60 aylık bir senaryoda yüzde 45'lik birikim 27'nci ayda tamamlanıyor.

ENFLASYON RİSKİNE KARŞI NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Sisteme peşinatsız ve uzun vadeli taksitlerle girenler için enflasyon önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Katılım bankalarında aylık ortalama yüzde 2,5 kâr payı verilirken, bu sistemde teslimat yapılana kadar yatırılan tutara herhangi bir getiri sağlanmıyor ve para anapara olarak kalıyor. Yüksek enflasyon ortamında biriken paranın reel değer kaybetmemesi ve hedeflenen mülkün fiyat artışından daha az etkilenmek için, yüzde 45'lik peşinat kısmının 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının tüketici açısından daha avantajlı bir seçenek olduğu belirtiliyor.