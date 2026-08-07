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Genel Kurulu'nda söz alan Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bölgedeki tarımsal üretim maliyetlerindeki artışı ve çiftçilerin yaşadığı yapısal sorunları meclis gündemine taşıdı. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, yayla sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilerin karşılaştığı fiyat dengesizlikleri ve sosyal güvenlik sıkıntıları vurgulandı.

Çiftçilerin gübre, mazot ve zirai ilaç gibi temel girdi maliyetlerinin geçen yıla kıyasla iki katına çıktığı ifade edildi. Üreticinin mahsulünü zararına elden çıkardığını belirten Kaya, güncel piyasada salatalığın 15 lira, domatesin ise 20 ila 25 lira bandında satılmaya çalışıldığını kaydetti.

TABAN FİYAT VE BAĞ-KUR DESTEĞİ TALEBİ

Üreticilerin makul bir kazanç elde edebilmesi için acilen bir taban fiyat sisteminin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Maliyetlerin altında satış yapılmasının sürdürülebilir olmadığını savunan Kaya, Bağ-Kur primlerini ödeyemeyen çiftçilerin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını hatırlatarak bu alanda devlet desteği sağlanması gerektiğini dile getirdi.

SERALARDA ABONELİK VE BARINMA ŞARTLARI NASIL DEĞİŞMELİ?

Hisseli arazilerde ve kapalı seralarda üretim yapan çiftçilerin elektrik aboneliği alabilmesi için mevcut engellerin kaldırılması talep edildi. Mevzuat gereği 20 dönümlük kapalı sera alanlarında yalnızca 30 metrekarelik işçi evine izin verildiğini belirten Kaya, bu alanın yetersizliğine dikkat çekti. Çözüm olarak, en fazla 5 dönüme kadar olan işletmelerde en az 75-80 metrekarelik barınma alanlarına müsaade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Alanya ve Gazipaşa gibi örtü altı tarımın yoğun olarak yapıldığı ilçelerdeki üreticiler de meclisteki bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Artan maliyetler ve barınma kısıtlamaları nedeniyle zorlanan bölge çiftçisi, taban fiyat uygulaması ve elektrik aboneliği kolaylıklarının yasalaşması halinde rahat bir nefes alabilecek.