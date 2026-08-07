Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Davut Çetin, Kepez ilçesi Serik Caddesi'nde seçim koordinasyon ofisinin açılışını gerçekleştirdi. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerinin katıldığı törende, Çetin'in önceki başkanlık dönemine ait icraatları anlatan bir tanıtım filmi gösterildi.

Geçmiş dönem başkanlığı sırasında Rusya uçak krizi, 15 Temmuz süreci, terör saldırıları ve Covid-19 pandemisi gibi zorlu süreçleri yönettiklerini hatırlatan Çetin, bu dönemlerde üyelerin sorunlarını doğrudan merkezi yönetime taşıdıklarını aktardı. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, ATSO'nun geçmişte Nefes Kredisi, ATSO

Bilim Evi ve Antalya 4.0 gibi vizyon projeleriyle Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Çetin, mevcut yönetimin kentteki temsil gücünü zayıflattığını öne sürdü.

MEVCUT YÖNETİME HANGİ ELEŞTİRİLER YÖNELTİLDİ?

Kurumsal devamlılığın kesintiye uğradığını savunan Çetin, coğrafi işaret çalışmalarının durduğunu ve oda aidatlarının geçmiş dönemlere kıyasla çok yüksek seviyelere ulaştığını iddia etti. İş dünyasından gelen yoğun talepler üzerine ekibiyle birlikte yeniden göreve talip olduklarını belirten Çetin, amaçlarının kişisel hedefler değil, Antalya'nın ekonomik geleceğine katkı sunmak olduğunu vurguladı.

ATSO SEÇİMLERİ BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olan ATSO'nun yönetim kadrosu, yalnızca üye işletmelerin değil, aynı zamanda Akdeniz havzasındaki turizm, tarım ve sanayi politikalarının şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Odanın üreteceği projeler ve merkezi hükümetle kuracağı temaslar, Antalya ve çevresindeki ticari ekosistemin genel gidişatını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

YENİ DÖNEM İÇİN HANGİ VAATLER AÇIKLANDI?

Seçilmesi halinde hayata geçireceği projelere değinen Çetin, ilk iki yıl boyunca oda aidatlarında hiçbir artış yapılmayacağının sözünü verdi. Üyelerin yeni mali yükler yerine çözüm odaklı hizmet beklediğini ifade eden başkan adayı, hazırladıkları 50 yeni projeyle ATSO'yu yeniden kentin lokomotif kurumu haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Çetin, seçim sürecini kutuplaşma yerine ortak akıl anlayışıyla yürüteceklerini sözlerine ekledi.