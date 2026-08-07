YENİ Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz, hakkında yapılan suç duyurusu kapsamında Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde avukatları Gizem Aksoy Bıçak ve Hasan Çelenoğlu eşliğinde ifade verdi. Oğuz, sürecin ilçe binasının tahliyesine ilişkin iddialardan kaynaklandığını belirterek, tüm işlemlerin yazılı protokoller ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütüldüğünü savundu. Oğuz, kira sözleşmesinin 1 Ocak 2026 tarihinde sona erdiğini, mülk sahibiyle 1 Temmuz 2026'da tahliye protokolü imzalandığını, 3 Temmuz 2026 tarihli ve 233 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahliye kararının alındığını ve sürecin ilgili kurumlara bildirildiğini ifade etti. Yapılan işlemin gizli, keyfi ya da usulsüz olmadığını belirten Oğuz, tahliyenin mülk sahibinin bilgisi ve onayı doğrultusunda, resmi belgelerle yürütüldüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait kayıtlı demirbaşlarla ilgili herhangi bir kayıp veya zarar bulunmadığını da dile getiren Oğuz, demirbaşların yetkili kişilere teslim edilmek üzere muhafaza edildiğini emniyet ifadesinde de beyan ettiğini kaydetti. Hakkındaki şikâyeti "haksız ve mesnetsiz" olarak değerlendiren Oğuz, "Bizim saklayacağımız hiçbir şey yoktur. Protokolümüz, yönetim kurulu kararımız, bildirimlerimiz ve belgelerimiz ortadadır. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacak, süreci şeffaflıkla takip ederek elimizdeki belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi