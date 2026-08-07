Antalya sahillerine ulaşan mikroplastiklerin önemli bölümünün deniz akıntılarıyla taşındığına dikkat çeken Vali Şahin, özellikle Doğu Akdeniz'den gelen Levant akıntısının etkisine işaret etti.

Şahin, "Levant akıntısı diye bir akıntı var. Doğu Akdeniz'den gelen büyük bir akıntı. Bu akıntı Anadolu kıyılarını yalayarak geliyor ve Doğu Akdeniz'de ne kadar kirlilik varsa önce Alanya kıyılarına, ardından da Kemer kıyılarına taşıyor" ifadelerini kullandı.

Gözler mikroplastik çalıştayında

Antalya kıyılarındaki kirliliğin nedenlerinin ve alınabilecek önlemlerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalıştayda ilgili bakanlıkların da yer alacağını açıklayan Şahin, mikroplastik sorununa farklı kurumların katılımıyla çözüm aranacağını belirtti.

Çalıştayın, Antalya kıyılarında görülen mikroplastiklerin kaynaklarının belirlenmesi ve kirliliğin azaltılması için uygulanabilecek yöntemlerin ele alınması açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

Alanya kıyıları ilk etkilenen bölgeler arasında

Vali Şahin'in açıklamasına göre Doğu Akdeniz'den gelen kirliliğin Antalya kıyılarındaki ilk duraklarından biri Alanya oluyor. Levant akıntısıyla Anadolu kıyılarına ulaşan atıkların önce Alanya, ardından Kemer kıyılarına taşındığını belirten Şahin, mikroplastik kirliliğinin uluslararası boyutuna dikkat çekti.

Sorunun kaynağında yalnızca Türkiye kıyılarındaki faaliyetlerin bulunmadığına işaret eden açıklamalar, Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak hareket etmesinin önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.