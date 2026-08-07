Konyaaltı Sahili'nde gece saatlerinde denize giren iki gençten acı haber geldi. Uzun süre sudan çıkmamaları üzerine başlatılan arama çalışmalarında, 19 yaşındaki Muhammet Topçu ile 20 yaşındaki Uğur Kaan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polislerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda denizden çıkarılan iki gencin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Topçu ve Uğur Kaan serinlemek amacıyla denize girdi. Aradan uzun süre geçmesine rağmen gençlerin sudan çıkmadığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç ekipleri, gece boyunca su altında arama çalışması yürüttü.

Yapılan aramalar sonucunda Muhammet Topçu'nun cansız bedeni sahilden yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Uğur Kaan'ın cansız bedenine ise sahilden yaklaşık 25 metre uzaklıkta ve 12 metre derinlikte ulaştı.

Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan iki gencin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından sahilde büyük üzüntü yaşanırken, polis ekipleri gençlerin denize giriş nedenleri ve boğulma olayının nasıl meydana geldiğine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtilirken, kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde denize girmenin ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları cankurtaran hizmetinin bulunmadığı saatlerde denize girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.